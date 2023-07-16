الأنبا تادرس يشهد حفل تخرج الدفعة الاولى بمركز أكرز بالكلمة ببورسعيد

نظم مركز اكرز بالكلمة للدراسات الكتابية فرع بورسعيد بكنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد، أمس السبت، حفل تخرج الدفعة الاولى من المركز ، وهو مركز قبطى يجمع بين الدراسة الاكاديمية والتدريب العملى متمسكا بعقائد وطقوس كنيستنا القبطية الارثوذكسية ، وذلك بحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها للأقباط الارثوذكس.
وخلال الحفل الذى شارك فيه عدد من اباء كهنة الايبارشية والدارسين بالمركز ، تم شرح الكورسات المقدمة من المركز ونظامه خلال ثلاثة اعوام مدة الدراسة ، كما قدم فريق المسرح مسرحية بعنوان " طريق السما"
وفى السياق ذاته قام الانبا تادرس بتوزيع الشهادات والهدايا على الخريجين وبعض من المشاركين بهذا العمل
واختتم مطران بورسعيد الاحتفالية بكلمه روحية .
https://fb.watch/lOSTLVUcU2/?mibextid=qC1gEa