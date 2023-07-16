إجلاء 2000 شخص وسط حرائق غابات لا بالما في جزر الكناري الإسبانية

الأحد 16/يوليو/2023 - 04:15 ص

أعلنت السلطات المحلية إجلاء أكثر من 2000 شخص بعد أن خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في لا بالما بجزر الكناري الإسبانية يوم السبت، ودمّرت نحو 12 منزلا.

هذا وأثّر الحريق على مساحة تبلغ حوالي 4500 هكتار، وحذّر المسؤولون السكان من أن الوضع قد يتفاقم بسبب موجة الحر التي جعلت التضاريس جافة.

وقال رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، "الحريق انتشر بسرعة كبيرة. النيران خارجة عن السيطرة"، وأضاف أن بعض السكان لا يريدون ترك منازلهم، وناشد الناس تحمل المسؤولية والاستجابة لنداءات الإجلاء.

وأضاف كلافيخو أنه يشعر بقلق شديد من احتمال تحول الرياح ليلا، قائلا إنها قد تجعل عملية الإجلاء أكثر خطورة. وبيّن أن 10 طائرات تكافح النيران وأن من المتوقع وصول طائرات لرش المياه.

هذا وتأتي حرائق الغابات وعمليات الإجلاء بعد ما يقرب من عامين من ثوران بركاني استمر 3 أشهر تسبب في دمار في لا بالما. بينما لم يقتل أحد، بل تم طمر حوالي 3000 مبنى إلى جانب العديد من مزارع الموز والطرق وأنظمة الري.