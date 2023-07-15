محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مركز التأهيل الاجتماعي بأرمنت بتكلفة 15 مليون جنيه.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية بمركز التأهيل الاجتماعي بأرمنت الحيط، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة بمركز أرمنت لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وأوضح العميد عادل شرشر رئيس مدينة أرمنت، أن مركز التأهيل الاجتماعي بأرمنت تبلغ مساحته نحو 1030 متر، بالإضافة إلى المساحة الخضراء حول المركز ومنطقة الألعاب وهو عبارة عن مبني إنشاء جديد مكون من طابقين بهم حضانة رياض إطفال، و3 قاعات فصول و2 مكتب إداري و3 مكاتب تأهيل و2 وحدة تدخل مبكر، وصالة ألعاب رياضية ومركز علاج طبيعي، وغرف تحكم وكهرباء، ومصعد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة و3 ورش تدريب و3 مكاتب إدارية و2 مخزن، وغرف دعم أسري وتكامل حسي وتأهيل بصري وسمعيات، و2 غرفة تخاطب وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المبني نحو 15 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الأقصر، مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري إنشائه ضمن خطة 4 مجمعات بقري الرياينة والمحاميد والرزيقات، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية، واستكمل جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة ترعة سواحل أرمنت بالرياينة للتعليم الأساسي وموقع إنشاء معهد أزهري بقرية الرياينة، كما تفقد موقع إقامة لوحة توزيع الكهرباء بقرية الرياينة، وتابع أعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية الرياينة .

وشدد محافظ الأقصر، خلال الجولة، على سرعة تنفيذ المشروعات وفقا للمقايسات والمواصفات الفنية والجداول الزمنية الموضوعة، كما شدد على رفع كفاءة الشوارع والاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد عادل شرشر رئيس مدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري المدير التنفيذي للجهاز بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حياة كريمة بأرمنت (1)

حياة كريمة بأرمنت (2)

حياة كريمة بأرمنت (3)

حياة كريمة بأرمنت (4)

حياة كريمة بأرمنت (4)

حياة كريمة بأرمنت (5)

حياة كريمة بأرمنت (5)

حياة كريمة بأرمنت (7)

حياة كريمة بأرمنت (8)

حياة كريمة بأرمنت (10)