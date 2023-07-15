محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفي العريش العام| صور

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مستشفي العريش العام، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير المستشفيات في وزارة الصحة وعميد كلية الطب في جامعة قناة السويس.

وأكد المحافظ، أن القطاع الطبي والصحي في المحافظة يشهد طفرة كبيرة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن السيناوي وتقديم كافة الخدمات له، وخاصة الخدمات الطبية والصحية.

وأضاف المحافظ علي أن القافلة الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بمركز شباب مدينة العريش قامت منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي بتوقيع الكشف الطبي علي 2296 مواطنًا، وتحويل 296 للعلاج بالمستشفيات، واجراء 399 تحليل معملي و43 سونار، وصرف العلاج اللازم بالمجان. أشار المحافظ إلي اجراء عدد 116 عمليه جراحية في مستشفي العريش العام، متضمنه 17 حاله رمد، 25 حاله مرارة بالمنظار، 8 حالات جراحه أطفال، 28 حاله انف واذن، حاله مخ واعصاب، 16 حاله تداخلات جراحيه متنوعة، 4 حالات عظام، 2 حاله استبدال مفصل، 5 حالات مسالك، 8 حالات قسطرة قلبيه، 2 حاله مناظير جهاز هضمي.