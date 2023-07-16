الليلة.. الزمالك يواجه فاركو في ختام بطولة الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة الأهلى، التى أقيمت مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، والذي انتهى بخسارة الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

أوسوريو يدرس منح الفرصة للبدلاء والناشئين

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

«عواد» يقترب

واقترب محمد عواد، من العودة لحراسة عرين الزمالك في مباراة اليوم، خاصة بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد صبحى فى مواجهة الأهلى، ورغبة الجهاز الفنى فى منح فرصة المشاركة للبدلاء والشباب.

ويظهر المدرب الكولومبي على رأس القيادة الفنية للزمالك في المباراة رقم ١٤، بعد ١٣ مباراة سابقة، شهدت على فوز الفارس الأبيض بـ٩ انتصارات، وتلقى هزيمتين، والتعادل في مباراتين، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أوسوريو ٢٨ هدفًا واستقبلت شباك الفريق ١٦ هدفًا.

وقاد الكولومبي الزمالك لتحقيق ٦ انتصارات متتالية، قبل السقوط أمام الأهلي، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويفتقد الزمالك لجهود عبد الله جمعة وأحمد بلحاج لعدم الجاهزية الفنية، فيما يغيب مصطفى شلبي بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم، وبالإضاقة إلى غياب محمود حمدي الونش، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، فيما يغيب محمد عبد الشافي لإصابته في الركبة.

محاولات لتجهيز «دونجا»

ويحاول نبيل عماد “دونجا”، اللحاق بقائمة الفريق بعد غيابه الفترة الماضية بسبب معاناته من ثقل في العضلة الخلفية، فيما يغيب سامسون أكينولا لأسباب فنية.

ويبتعد عمر السيسي، عن صفوف الزمالك في مباراة اليوم، بعد إصابته في مباراة الأهلي، حيث شارك مع بداية أحداث الشوط الثاني بدلًا من حاتم سكر، وخرج للإصابة في الدقيقة ٧٤ لمشاركة ناصر منسي بديلا.

وتعرض عمرو السيسي، إلى إصابة بالتواء في القدم، ويحتاج إلى راحة، ثم الخضوع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في مرحلة لاحقة.

ويدخل الزمالك لقاء، الليلة في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة، بعد الفوز فى ١٧ مباراة وتعادل في ٨ لقاءات والخسارة في ٨ مواجهات أخرى.

على الجانب الآخر يأتي فاركو في المركز التاسع برصيد ٤١ نقطة، بعد الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ١٢ أخرى وتلقى ١٢ هزيمة.