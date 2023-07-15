ننشر خارطة برنامج التثقيف الرقمي في مراكز شباب محافظة دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط أنه في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يتم تنفيذ أنشطة تثقيف رقمية بمراكز شباب حياه كريمة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط .

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ذلك إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة؛ ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع من خلال التحول الرقمى في جميع الخدمات المقدمة للجمهور.

كما تعمل علي جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية ، و تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.

كما تهدف إلي تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره ،حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط ،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، بمركز شباب سيف الدين بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، متابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في العاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو.