اقرأ غدا في "البوابة".. السيسى يشارك فى الاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى بنيروبى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 16 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. السيسى يشارك فى الاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى بنيروبى

3000 يوم معاناة استمرار حصار الحوثى لـ«تعز».. عقاب جماعى وجريمة حرب مكتملة الأركان

الأمم المتحدة: 300 طفل ماتوا خلال محاولة الوصول لأوروبا منذ بداية 2023

«جيش العدل» يذيق نظام الملالى من كأس الإرهاب

باحث بالشأن الإيرانى: عنف النظام تجاه الأقليات وراء ظهور جماعات مسلحة تدافع عن حقوق الشعب

مواجهة بين بغداد وواشنطن.. مقايضة الغاز الإيرانى بالنفط العراقى ينتهك عقوبات أمريكا

المسيرات الأمريكية تقتل زعيم «ولاية الخير» الداعشية فى سوريا

فوضية اللاجئين تحذر من تصاعد العنف ضد نساء الكونغو الديمقراطية

بعد 16 شهرً ا من الحرب.. أوكرانيا تتعادل مع روسيا فى عدد الدبابات

إرهاب «الشباب» يُ عرقل إعادة فتح الحدود الكينية الصومالية