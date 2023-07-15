تدريب متخصص بالملكية الفكرية بجامعة حلوان بنظام أونلاين للأشقاء العرب

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن تنظيم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان لمصفوفة من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال الملكية الفكرية للأشقاء من الدول العربية لرفع مستوى الوعي وصقل المهارات فى هذا المجال الحيوي المهم.

وأكد قنديل أنه يتم التدريب أونلاين بما يسمح بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في المشاركة في تلك البرامج بدون تحمل نفقات أكثر ولتعظيم المنفعة العلمية بأقل النفقات وأوفر وقت ممكن. وسوف يقدم التدريب مجموعة من المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية من أساتذة القانون المتميزين بالمعهد القومي للملكية الفكرية.

من جهته، ذكر الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية أن البرامج سوف تركز على موضوعات مهمة مثل: التحكيم والوساطة فى منازعات الملكية الفكرية، الملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، تزييف العلامات التجارية وحمايتها القانونية، حق المؤلف والحقوق المجاورة، انفاذ الملكية الفكرية في العصر الرقمي، مهارات الكتابة الأكاديمية فى الملكية الفكرية، العلامات التجارية والتصميمات الصناعية، التقييم الاقتصادي والمالي لحقوق الملكية الفكرية، حماية الأصناف النباتية، المؤشرات الجغرافية والمعلومات غير المفصح عنها.

ويكون كل برنامج من تلك البرامج لمدة 16 ساعة تدريبية (4 أيام)، يمنح المتدرب بعد اجتيازهم بنجاح إفادة معتمدة من الجامعة.

وللمشاركة من جانب الأشقاء من الدول العربية، يمكن استيفاء البيانات على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/VBPGG1CLhB