أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي

تلقت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، خسارة في نهائي بطولة ويمبلدون (ثالث بطولات الجراند سلام للتنس)، للمرة الثانية على التوالي.

خسرت أنس جابر، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس من التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بعد المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، واستمرت ساعة و20 دقيقة.

ولم تفلح أنس جابر في التتويج بلقب 2023 بعد الخسارة من ماركيتا المصنفة رقم 42 عالميًا بمجموعتين دون رد، جاءت نتائجهما: 6-4 و6-4.

ونجحت ماركيتا فوندروسوفا في تحقيق لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى خلال مسيرتها الرياضية، على عكس وزيرة السعادة التونسية، التي فشلت في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، إذ خسرت لقب النسخة الماضية أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وبذلك خسرت أنس فرصة الفوز بلقب بطولة كبرى في التنس للمرة الثالثة في آخر عامين، إذ خسرت ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة، لكنها تمتلك فرصة للتتويج في أمريكا المفتوحة هذا العام والتي ستقام بين أغسطس وسبتمبر المقبل.

تأهلت أنس جابر إلى الدور النهائي لبطولة ويمبلدن بعد فوزها على نظيرتها البيلاروسية سابالينكا، في مباراة الدور نصف النهائي.

وباتت أنس جابر، أول لاعبة تصل لنهائي ويمبلدون في مرتين متتاليتين منذ سيرينا ويليامز في نسختي 2018 و2019.