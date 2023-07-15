رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل تعزيز السلام والاستقرار بالعالم

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي سبل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم ومواجهة التحديات المشتركة، انطلاقًا من نهجهما الداعي للتعايش والتعاون والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم في إيجاد حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في أبوظبي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بجانب الصحة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من الجوانب التي تخدم أهداف البلدين ورؤاهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدامين.

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري؛ حيث قال الرئيس الإماراتي بهذا الشأن "إن الهند تعد من القوى المؤثرة في القضايا الدولية وشريكًا مهمًا في معالجتها ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها في (COP28) وهناك تعاون بناء بين البلدين في مجال العمل المناخي".

كما رحب الجانبان باتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم / الروبية) والذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين ويجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلات نوعية في مسار علاقاتهما الثنائية خاصة في المجالات التي تخدم التنمية.