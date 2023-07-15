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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدور الثاني

لصفوف النقل

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
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تابع، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بأداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى لامتحان اللغة العربية، ودين ، وأداء طلاب الصف السادس الإبتدائي، امتحان العلوم، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية، وخط وحاسب ألي، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الثانوى إمتحان اللغة العربية، توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي شكاوى أومخالفات، موجها بتعقيم اللجان وتطهيرها.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الأول والثاني الثانوي امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 2023 جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ