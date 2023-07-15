الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بذكرى ثورة يوليو بمعرض الملك رمسيس الثاني

شاركت الجالية المصرية في احتفالية كبرى بمعرض الفرعون المصري الملك رمسيس الثاني المقام علي أرض المعارض في بورت لا ڤيليت بمدينة الثقافة والعلوم والذي تستضيفه باريس .

أقيم الإحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية في ذكري ثورة يوليو المجيدة وبهذه المناسبة القي السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا كلمه اشاد فيها بقوة وتميز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وخاصة من الناحيه الثقافية والإقتصادية والعسكرية بين البلدين في وجود الكثير من المسئولين علي كافة المستويات و كثير من الشخصيات الهامه والبعثات الدبلوماسية الموجوده في فرنسا .

حضر الاحتفال عبدالرحيم الخولي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج و نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك اسقف باريس وشمال فرنسا .

