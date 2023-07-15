مدير تعليم القاهرة الجديدة تتفقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تفقدت إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، بلجان مدارس إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وجاء ذلك من خلال غرفة العمليات وتقارير لجان المتابعة المستمرة وتضافر جهود جميع العاملين بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

تابعت مدير تعليم القاهرة الجديدة سير الامتحانات بمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بالتجمع الخامس بقيادة احمد عبد الرازق مدير المدرسة وتفاعل جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالمدرسة.

وأكد " مدير تعليم القاهرة" توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الإمتحانات وإتخاذ كل الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.