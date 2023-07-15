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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية إلى مركز كوم حمادة بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 نظمت جامعة الإسكندرية ممثلة فى كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، قافلة طبية شاملة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ابو العلا الخيرية، وأسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لخدمة أهالي مركز كوم حمادة.
    وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغ 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية منها  70 حالة جلدية، 43 حالة أطفال، 11  حالة نسا، 62 حالة رمد، 65 حالة عظام، 80   حالة باطنة، 59 أسنان،

 وقالت أنه تم تحويل  5 حالات أطفال إلى مستشفى الشاطبى الجامعى، كما تم عمل فحص لمرض السكر لعدد 200 حالة  مع قياس الوزن والطول وأيضا قياس الضغط.

جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

      

التخصصات الطبية الدكتور عبد العزيز قنصوه جامعة الإسكندرية خدمة المجتمع وتنمية البيئة