لجنة الحج والزيارة: وصول أكثر من 410 ألاف حاج إلى المدينة المنورة

السبت 15/يوليو/2023 - 10:55 ص

أعلنت لجنة الحج والزيارة اليوم /السبت/ أن عدد الحجاج الذين قدموا إلى المدينة المنورة بلغ أكثر من 410 ألاف حاج من عدة جنسيات مختلفة.

وأضافت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم ـ أن حجاج بيت الله قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت لجنة الحج والزيارة أن عدد الحجاج المغادرين بلغ أكثر من 246 ألف حاج، فيما وصل عدد الحجاج المتبقين في المدينة أكثر 163 ألف حاج.

