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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة حتى غد الأحد.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود ارتفاع في درجات الحرارة تشهده معظم أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة علي القاهرة 38 درجة وعلي جنوب الصعيد 45 درجة وعلي السواحل الشمالية 34  درجة يوم الأحد  16 يوليو.

كمئا يزداد الاحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

واوضحت الارصاد انه من المعتاد ان لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز  40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائيه ومرورها علي مسطح البحر المتوسط حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا لتتراوح بين 36 :38 وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

الارصاد درجات الحرارة الصيف