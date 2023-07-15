سيارة مسرعة تدهس سيدة أجنبية بشارع فيصل في الجيزة

أصيبت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدها بشارع الملك فيصل أمام العريش القادم من الجيزة اتجاه المريوطية غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابة بشارع الملك فيصل أمام العريش القادم من الجيزة اتجطجاه المريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة تحمل جنسية أحد الدول عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتها، جري نقل المصابة إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط السيارة وقائدها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.