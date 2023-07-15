رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: التوسع الأفقي في مصر أمر ضروري ولدينا مناطق واعدة

قال محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الدولة تولي النمو العمراني اهتماما كبيرا منذ عام 2014، موضحا أن غياب ثقافة التخطيط العمراني جعل البعض يتصور أن كل أولويات التخطيط انطلقت معا ومرة واحدة.

وأضاف محمود غيث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عناصر التنمية العمرانية يجب أن تنطلق بشكل متوازٍ، لتحقيق النمو العمراني بشكل مبهر وعالمي، منوها بأن التوسع الأفقي التي تشهده البلاد الآن أمر ضروري.

وتابع: "لدينا مناطق واعدة بها إمكانيات اقتصادية كبيرة، ولذلك بدأت الدولة في تطوير المرافق والبنية التحتية تلك المناطق".