التهم الرابع وامتد للخامس.. معاينة حريق هائل في عقار بحدائق الأهرام

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع وامتد إلى الطابق الخامس داخل عقار بهضبة الأهرام، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة بالطابق الرابع، وامتد إلى الطابق الخامس، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

كان المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع امتدت إلى الطابق الخامس بالبوابة الأولي بشارع جاردينيا بهضبة الأهرام بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.