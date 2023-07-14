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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"14628" مواطنا عدد المترددين على حملة 100يوم صحة بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انه تم وضع وتنفيذ خطة لإدارة القوافل العلاجية بمدن وقرى ونجوع محافظة المنوفية بالتزامن مع مبادرة "💯 يوم صحة ' لتوصيل الخدمة العلاجية لجميع أهالي المحافظة ويتواجد فريق متكامل للمبادرات الرئاسية بأماكن تمركز القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة وسط إقبال من المواطنين ليتم تغطية كافة الأماكن بالمحافظة .

وقال عبدالغنى فى تصريحات صحفية ، ان إجمالى المترددين بلغ 14628 ، وتم اجراء التحاليل الطبية ل 741 ، والأشعة ل 137 مواطن كما تم تحويل 35 حالة للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية .

واوضح أن القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة الشيماء شفيق ، منسق القوافل العلاجية تقدم الكشف والعلاج بالعديد من التخصصات الطبية 

تجدر الإشارة إلى أن المبادرات الرئاسية تهتم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع ( دعم صحة المراة ،  وفحص وعلاج الأمراض المزمنة ،  والاعتلال الكلوي ،  وفحص وعلاج ضعف السمع والأمراض الوراثية بالأطفال حديثي الولادة ودعم صحة الأم والجنين ورعاية المسنين صحيًا ونفسيًا وسلوكيا وتغذويا ) .

فضلًا عن تقديم خدمات تنظيم الاسرة والأعمال الوقائية وتكثيف حملات التفتيش على الأغذية والمشروبات ومحطات المياه وحمامات السباحة ، 

كما تقوم الفرق بالمسح الميداني ومناظرة الأطفال المطعمين وحصر وتطعيم المتخلفين منهم.

 

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