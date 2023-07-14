"14628" مواطنا عدد المترددين على حملة 100يوم صحة بالمنوفية

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، انه تم وضع وتنفيذ خطة لإدارة القوافل العلاجية بمدن وقرى ونجوع محافظة المنوفية بالتزامن مع مبادرة "💯 يوم صحة ' لتوصيل الخدمة العلاجية لجميع أهالي المحافظة ويتواجد فريق متكامل للمبادرات الرئاسية بأماكن تمركز القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة وسط إقبال من المواطنين ليتم تغطية كافة الأماكن بالمحافظة .

وقال عبدالغنى فى تصريحات صحفية ، ان إجمالى المترددين بلغ 14628 ، وتم اجراء التحاليل الطبية ل 741 ، والأشعة ل 137 مواطن كما تم تحويل 35 حالة للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية .

واوضح أن القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة الشيماء شفيق ، منسق القوافل العلاجية تقدم الكشف والعلاج بالعديد من التخصصات الطبية

تجدر الإشارة إلى أن المبادرات الرئاسية تهتم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع ( دعم صحة المراة ، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة ، والاعتلال الكلوي ، وفحص وعلاج ضعف السمع والأمراض الوراثية بالأطفال حديثي الولادة ودعم صحة الأم والجنين ورعاية المسنين صحيًا ونفسيًا وسلوكيا وتغذويا ) .

فضلًا عن تقديم خدمات تنظيم الاسرة والأعمال الوقائية وتكثيف حملات التفتيش على الأغذية والمشروبات ومحطات المياه وحمامات السباحة ،

كما تقوم الفرق بالمسح الميداني ومناظرة الأطفال المطعمين وحصر وتطعيم المتخلفين منهم.