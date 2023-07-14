التقى وزير الشئون الخارجية الهندى إس جايشانكار، اليوم الجمعة، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال زيارته الحالية لإندونيسيا، وأكد له تأييد الهند لرئاسة إندونيسيا لقمة شرق آسيا.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي في تدوينة له على موقع التواصل (تويتر)؛ إننى شرفت بلقاء الرئيس الاندونيسي، ونقلت له تحيات رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى شخصيا، وأكدت له أن الهند تؤيد رئاسة إندونيسيا لقمة شرق آسيا.

وكان وزير الشئون الخارجية الهندي، قد أكد خلال الاجتماع الوزارى الثالث عشر لوزراء خارجية دول قمة شرق آسيا ضرورة إلتزام القمة بأن تكون منطقة (إندو/باسيفيك) منطقة حرة ومفتوحة وشاملة وضرورة احترام سيادة وسلامة أراضى دول المنطقة، وأضاف: إن الهند تؤيد بقوة رؤية رابطة دول جنوب شرق آسيا / آسيان / بشأن منطقة الاندو / باسيفيك ووفائها بإلتزاماتها من خلال قمة شرق آسيا.

ومن ناحية أخرى، أشار وزير الشئون الخارجية الهندي في تدوينة على موقع تويتر إلى أن الحوار الأمني الرباعى بين الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا يكمل دور رابطة آسيان، وأن الهند تؤكد أهمية الدور الرئيسى الذي تقوم به الرابطة في منطقة الاندو / باسيفيك وتؤيد فى الوقت نفسه تعزيز قمة شرق آسيا، وقال " إننا نتطلع للعمل مع دول رابطة آسيان كشركاء استراتيجيين لتوسيع نطاق شراكتنا لتشمل مجالات جديدة مثل مجالات الأمن المالى والبحرى والالكتروني.