بالفيديو.. هنا الزاهد تشارك جمهورها البرومو الدعائى لمسلسل "سيب وأنا أسيب"

نشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو البرومو الدعائى لمسلسل "سيب وأنا أسيب".

https://www.instagram.com/reel/Curd5nNJepr/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الفيديو "الإعلان الاول لمسلسل سيب وانا أسيب هيتعرض ٢٢ يوليو على شاهد، متحمسه جداً تشوفوا شخصيات المسلسل وإن شاء الله تعجبكوا".

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى وتجسد هنا الزاهد شخصية فاشون ديزاين وأحمد السعدنى شخصية ميكانيكى، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى .

المسلسل بطولة أحمد السعدنى، هنا الزاهد، آيه سماحه، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوى والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمود حافظ، أوس أوس، رحاب الجمل والإخراج أحمد عبد الوهاب.