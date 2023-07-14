اقرأ غدا في "البوابة".. جرائم حرب.. العثور على 87 جثة مدفونة فى مقبرة جماعية بدارفور

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 15 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جرائم حرب.. العثور على 87 جثة مدفونة فى مقبرة جماعية بدارفور

«الجنائية الدولية» تحقق فى وقوع جرائم مروعة خلال القتال بالسودان

مواجهة الحصار الصينى.. جنرال أمريكى: تايوان تحتاج أنظمة دفاع جوى وأسلحة لاستهداف السفن

أوكرانيا تتسلم الذخائر العنقودية الأمريكية.. حلفاء كييف يرفضون قرار بايدن.. وجماعات حقوق الإنسان: تنتهك القانون الدولى

الحركة تتوسع.. انسحاب «أتميس..» ثغرة «الشباب» الإرهابية لمهاجمة كينيا

طقس متطرف.. المنظمة العالمية للأرصاد: حرارة حارقة وفيضانات مفاجئة الأيام المقبلة

مظاهرات فى ناجورنى كاراباخ للمطالبة بفتح ممر لاتشين

سوريا تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر «باب الهوى»

«الدوما» الروسى يقر قانونا يحظر تغيير الجنس