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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. جرائم حرب.. العثور على 87 جثة مدفونة فى مقبرة جماعية بدارفور

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 15 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جرائم حرب.. العثور على 87 جثة مدفونة فى مقبرة جماعية بدارفور

«الجنائية الدولية» تحقق فى وقوع جرائم مروعة خلال القتال بالسودان

مواجهة الحصار الصينى.. جنرال أمريكى: تايوان تحتاج أنظمة دفاع جوى وأسلحة لاستهداف السفن

أوكرانيا تتسلم الذخائر العنقودية الأمريكية.. حلفاء كييف يرفضون قرار بايدن.. وجماعات حقوق الإنسان: تنتهك القانون الدولى

الحركة تتوسع.. انسحاب «أتميس..» ثغرة «الشباب» الإرهابية لمهاجمة كينيا

طقس متطرف.. المنظمة العالمية للأرصاد: حرارة حارقة وفيضانات مفاجئة الأيام المقبلة

مظاهرات فى ناجورنى كاراباخ للمطالبة بفتح ممر لاتشين

سوريا تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر «باب الهوى» 

«الدوما» الروسى يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

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