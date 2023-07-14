القبض علي المتهم بقتل طليقته بسكين في الإسماعيلية

نجح ضباط مباحث التل الكبير في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد فؤاد فى القبض على المتهم بقتل طليقته داخل شقتها السكنية بدائرة المركز بعد هروبه من مكان الجريمة.



كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.



توصلت تحريات النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفى معاونو مباحث التل الكبير إلي هروب المتهم لدي أحد أقاربه بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد.



ونجحت مأمورية مكبرة في القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما خلال الفترة الحالية.



كان قد تلقت مباحث التل الكبير في الإسماعيلية بلاغ قبل أيام بمقتل سيدة داخل شقتها بعدة طعنات علي يد طليقها بدائرة المركز.



انتقل المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير الي مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية طعتها يعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم فيما اخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة ونقل الجثمان الي مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وارفاقه باوراق القضية.