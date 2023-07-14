رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يجتمع بقادة الكنيسة

وصل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إقليم جامبيلا بأثيوبيا لبدء زيارته الرعوية إذ كان في انتظاره وفد كنسي وبحضور المطران أنطوني بول مساعد المطران بإبروشية مصر.

التقي رئيس الأساقفة في مستهل زيارته بقادة الكنيسة والخدمة في جامبيلا ضمن زيارته الرعوية الأولي منذ توليه منصب رئيس الأساقفة، حيث التقي بلجنة القساوسة هناك للحديث عن رؤية وخدمة الكنيسة الأسقفية بحضور الأرشيدياكون جيرمايا راعي كاتدرائية الراعى الصالح في جامبيلا.

فيما اجتمع رئيس الأساقفة بلجنة القيادة والخدمة بكنائس جامبيلا واستمع إلي مستجدات الخدمة، كما زار رئيس الأساقفة مركز سانت فريمنتوس مقر فرع كلية اللاهوت في إبروشية جامبيلا، وتعرف علي أبرز ما يقدمه المركز من تعاليم، حيث صلي هناك مجتمعًا بقادة الكنيسة، وتفقد كنيسة القديس برنابا.

اختتم اليوم الأول من الزيارة بصلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الراعي الصالح، حيث قدم رئيس الأساقفة عظة القداس مخصصًا إياها عن خدمة مريم ومرثا متحدثًا عن المحبة المُصغية والمتواضعة والهادئة، وفي نهاية القداس تمم رئيس الأساقفة خدمة التثبيت ل ٢٨ من رعايا الكنيسة.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذى يرأسه دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة يضم 10 دول هي "مصر وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي، وموريتانيا، ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، والصومال"