سفارة روسيا بالقاهرة ترحب بجهود مصر لحل أزمة السودان

رحبت سفارة روسيا بالقاهرة بجهود مصر الرامية لحل الأزمة السودانية، معربة عن أملها في أن تتيح صيغة الوساطة التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان مع الدور القيادي للقاهرة إلى جانب الخطوات الأخرى على مسارات حفظ السلام الإفريقية الأخرى، فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام، وبدء العملية السياسية، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وأكدت السفارة الروسية في بيان، اليوم الجمعة أن موسكو مثل مصر تدعم تقليديًا ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقضاء على أي تناقضات من خلال الحوار الشامل المباشر.

يذكر أن مصر استضافت، أمس الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.