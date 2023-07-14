"إجازة تحولت لجنازة".. مصرع شاب جراء حادث تصادم في الدقهلية

لقى شاب مصرعة وذلك خلال قضاءه اجازة بعد عودتة من التجنيد وذلك بعدما انحرف مقود القيادة بيده اثناء قيادته موتوسيكل وتسبب في اصابتة بنزيف في المخ وكسر بعظام الصدر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول " سعد ابراهيم محمد عبد الرحمن"، ۲۲ عامًا، مجند بالإدارة العامة للأمن المركزى ومقيم قرية ميت عنتر - دائرة المركز، مُصابًا بنزيف بالمخ وكسر بعظام الصدر ) ادعاء حادث طريق ( وتوفى عقب وصوله).

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص وسؤال والده، ٥٠ عامًا، عامل خدمات بشركة كهرباء طلخا، ومقيم بذات القرية، قرر حال قيادة نجله دراجته النارية ( بدون لوحات معدنية ( على الطريق الفرعى ) ميت عنتر / طلخا ( أمام مصنع السماد دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه ببلدور الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.