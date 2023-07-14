ثقافة السويس تناقش قصة حياة ابن سينا

أقيم بقصر ثقافة السويس، الخميس، مناقشة كتاب بعنوان "ابن سينا" تأليف أبو زياد محمد، ضمن الأنشطة التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وأوضحت أمينة المكتبة بحضور مدرسة رياض الصالحين الابتدائية، تعريف شخصية ابن سينا، فهو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، عالم وطبيب بخاري، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما، وولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى في أوزبكستان حاليًا من أب من مدينة بلخ في أفغانستان حاليًا وام قروية، ولد سنة 370 هـ "980م"، عُرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى، وقد ألّف 200 كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركز على الفلسفة والطب، ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم، وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب، ويعد ابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الأولى وصفا صحيحا، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء، وتوفي في في إيران حاليا سنة 427 هـ "1037م"

جاءت المحاضرة ضمن برامج فرع ثقافة السويس عبد المنعم حلاوة، كما أقيمت محاضرة بعنوان "الشباب ودوره في التنمية"، حاضرها الأديب والناقد عادل ابو عويشة، وقد تحدث حول أن للشباب دور هام وأساسي في التنمية، كما أن التنمية تحدث تغيرات هيكلية وجذرية في المجتمعات، وتساهم في بناء الأمم، كما أنها لها العديد من الأبعاد اقتصادية واجتماعية، وتعتبر الشباب هم الأكثر طموحًا في المجتمع، وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم، فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه، لذلك يجب أن يكون استقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولوية جميع المؤسسات والمجموعات الاجتماعية التي تسعى للتغيير، وهم القوة السياسية الأكبر، ويمكنهم المساهمة في التغيير الحقيقي.

واستمرار لفعاليات الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، تم عرض فيلم "البعبع"، وهو فيلم كوميدي مصري من إخراج حسين المنباوي، تأليف إيهاب بليبل، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، بجانب تنفيذ مسابقة في المعلومات العامة للأطفال لتنمية مواهبهم.