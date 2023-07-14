صور| رسامة 9 شمامسة في بوليفا بيد الأنبا يوسف

صلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية، لقان وقداس عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس المعروف بعيد الرسل، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس بسانتا كروس ببوليڤيا، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات سيامة الشماس چورچ ملاك بدرجة دياكون (شماس كامل). ونال الشماس الجديد اسم الدياكون مويسيس.

كما صلى الأنبا يوسف صلوات رسامة ثمانية من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس ( مرتل)، شارك في الصلوات الراهب القمص هدرا الأنبا بولا، والراهب القمص حنانيا المحرقي، والأب القس مينا حبيب، الذين يخدمون في بوليڤيا.

شارك أيضًا الأب القس أرساني عزيز كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بولاية أريزونا الأمريكية، الذي يزور بوليڤيا على رأس مجموعة من الشباب لتقديم خدمات طبية وروحية هناك.



