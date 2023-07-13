الإحصاء: المصريون حصلوا على 102 براءة اختراع في 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2022 وهي تهدف إلى تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر و وفقا للتصنيف الدولي، مـن أهم المؤشرات انه بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

كما بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية عام 2022، منهم 9070 مصر، (2799) باقي الجنسيات، مقابل 10997 علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪، ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامة تجارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

وأوضح الجهاز أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عام 2022 للحصول على براءة الاختراع، منهــم (589) طلباً للمصريين بنسـبة 30.8٪ و (1325) طلباً للأجانب بنسبة 69.2٪، مـقابل (2225) طلبـاً عام2021 منهـم (881) طلباً للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و (1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪في إجمالي عدد الطلبات عن العام السابق .

كما بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪ و (410) براءة اختراع للأجانب بنسبــة 80.1٪ من الإجمالي ، مقــابل (508) براءة عام 2021 منهم (63) براءة للمصريين بنسبة 12.4% و (445) براءة للأجانب بنسبة 87.6 % بزيادة قدرها 0.8%في إجمالي عدد براءات الاختراع .



ولفت الجهاز الي البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي حيث انه تم منح (145) بـراءة اختـراع وفقــاً للتصنيف الدولـي فـي مجال الكيمياء والفلزات بنسـبة 28.3 ٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022 (14.5٪ للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.9٪ (27.7٪ للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنســـبة 18.2٪ (24.7٪للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).

وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) بــراءة اختراع بنسـبة 19.9٪ وجـاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.