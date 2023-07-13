الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يكشف موعد النتيجة (فيديو)

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التعليم، إن إعلان النتيجة سيكون بداية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن النتائج مبشرة.

جاء ذلك عبر فيديو عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

واختتم طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الخميس، امتحانات (الدور الأول).

وأدى الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وجاءت مواصفات ودرجات امتحانات اليوم:

الأحياء: مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الفلسفة والمنطق: مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الجبر والهندسة: مجموع درجاتها 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).