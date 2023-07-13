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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس إريتريا: قمة القاهرة فرصة سانحة لدول الجوار لدعم الشعب السوداني

رئيس إريتريا
رئيس إريتريا
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قال رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إن قمة القاهرة فرصة سانحة لدول جوار السودان لدعم الشعب السوداني، مضيفا أننا نرفض أي تدخلات خارجية تعقد الأزمة في السودان.

وأضاف رئيس إريتريا، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان بقصر الاتحادية، أنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة للمساهمة في حل الأزمة بالسودان.

وأشار إلى أنه لا مبرر لاستمرار الحرب في السودان، موضحا أنه يجب منح الشعب السوداني الفرصة لإنهاء الحرب وتحديد مستقبله.

ولفت إلى أنه يجب على دول جوار السودان توفير المناخ المناسب لإنهاء الحرب.

وتستضيف مصر اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وانطلقت مساء الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.

قمة دول جوار السودان رئيس إريتريا