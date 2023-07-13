لافروف: وجود مقاتلات "F-16" في أوكرانيا سيشكل تهديدا "نوويا" لروسيا

قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، إن وجود مقاتلات "F-16" في أوكرانيا سيشكل تهديدا "نوويا" لموسكو، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلن كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي وزير الدفاع المجرى، أن أوكرانيا لم تتلق دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأنها غير مستعدة لذلك.

وقال وزير الدفاع المجرى، في كلمة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أوكرانيا لم تحصل على الدعوة للانضمام إلى الناتو هذه المرة لأن الوضع غير مناسب، كما أن أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو".

وأقرت قمة الناتو في فيلنيوس برنامجا طويل الأمد لدعم أوكرانيا، فضلا عن تشكيل مجلس الناتو – أوكرانيا، وإعفائها من تنفيذ شروط خطة العمل للحصول على العضوية في الحلف.