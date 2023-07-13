الثانوية العامة 2023.. كوكيز ورسائل فرحة قبيل انطلاق الامتحان في دمياط

قام اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط بتوزيع حلويات وكوكيز على طلاب الثانوية العامة في إدارة دمياط الجديده التعليمية أمام المدارس قبيل انطلاق امتحان الثانوية العامة اليوم الخميس.

كما قاموا بتوزيع رسائل فرحة في محاولة لكسر الرهبة لدى الطلبة قبيل انطلاق الامتحان.

وتابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، امتحانات الشهادة الثانوية العامة خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء الغرفة.

وتابع "وكيل الوزارة" من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحا.

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيا تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بكافة اللجان مع التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات على الفور.

وأوضح "عبد الرؤوف" أنه تابع منذ فجر اليوم عمليه خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان والالتزام بخطة الإجراءات التأمينية المحكمة بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط.

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