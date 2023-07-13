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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من القدس ويقتحم بلدة في جنوب "جنين"

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين فلسطينيين من بلدة "أبو ديس" شرق مدينة "القدس" المُحتلة، وأكدت مصادر بالقدس أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 

وفى شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحامها بلدة "يعبد" جنوب غرب محافظة "جنين". 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان العزّل، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. 

كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين على الشارع الرئيس الرابط بين "جنين" و"نابلس".

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