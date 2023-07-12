أمين عام «التعاون الخليجي» يُشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار مكافحة الكراهية الدينية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف".

وقال البديوي إن حادثة حرق القرآن الكريم من قبل متطرفين في السويد وغيرها من الحوادث المشابهة أكدت الحاجة الماسة لوضع قرارات دولية لمكافحة هذه الأفعال المشينة التي تدعو للكراهية الدينية وتشجع على العنف والتمييز، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد البديوي أن دول المجلس تسعى دائمًا إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة، وتؤكد احترام حرية المعتقد الديني كونه من أهم أسس حقوق الإنسان والتعايش السلمي بما يمكن الجميع من ممارسة عقيدتهم بحرية دون تمييز، معربًا عن رفض دول المجلس واستنكارها لأعمال العنف وأي فعل يمس الأديان والكتب المقدسة.