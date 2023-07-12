الرئيس الفرنسي: «الوقت الآن في صالح أوكرانيا»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أن دول حلف شمال الأطلسي قطعوا "التزاما طويل الأمد" بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو التزام تجسد مؤخرا من خلال قرار فرنسا تسليم كييف صواريخ "Scalp" بعيدة المدى، مؤكدا "سنواصل دعمنا على المدى الطويل، والوقت الآن في صالح أوكرانيا".

وقال في ختام قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن دول حلف شمال الأطلسي أظهروا وحدتهم في مواجهة روسيا. ولم يكتفوا بإظهار دعمهم الكامل لأوكرانيا، بل قالوا أيضا إنهم سيعملون معا لإنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار إلى القارة الأوروبية. وأضاف أن قمة فيلنيوس "كانت قمة وحدة وتصميم وفعالية".

وبعد أكثر من 500 يوم من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أشار ماكرون إلى أن روسيا لن تقسم شركاء حلف شمال الأطلسي، "فهي ضعيفة سياسيا وعسكريا وأظهرت أولى علامات الانقسام لديها"، في إشارة إلى محاولة التمرد الفاشلة التي قامت بها مجموعة فاجنر الشهر الماضي.