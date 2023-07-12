الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة إمام عاشور مقابل 3.2 مليون دولار

يستعد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي إلي اتفاق مع نادي ميتيلاند الدنماركي لضم امام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق الأحمر.

وتواصلت إدارة الأهلي، لاتفاق شبه نهائي مع نادي ميتيلاند على ضم اللاعب مقابل 3 مليون دولار و200 ألف بعد جلسة زووم جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي، بمسئولي النادي الدنماركي.