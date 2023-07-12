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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| سرقة فيلا توفيق عكاشة بالحي الراقي.. ومقتل صاحب مقهى أفريقي في البساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، والقبض على قاتل صاحب مقهى أفريقي طعنًا بسكين بمنطقة البساتين، تأييد حكم حبس لاعب الزمالك السابق بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي .. وإليكم التفاصيل.

 

القبض على قاتل صاحب مقهى أفريقي طعنا بسكين بمنطقة البساتين

https://www.albawabhnews.com/4838621


تأييد حكم حبس لاعب الزمالك السابق بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي

https://www.albawabhnews.com/4838513

 

غرفة الإفاقة السبب.. إصابة ممرضتين فى مشاجرة مع أسرة مريضة بمستشفى شبرا العام

https://www.albawabhnews.com/4838479


أخرهم توفيق عكاشة | منازل المشاهير صيد ثمين للصوص .. سرقة فيلا محمد صلاح واقتحام فيلا عادل إمام «الأبرز»

https://www.albawabhnews.com/4838349


بـ3 ملايين جنيه.. تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية وساعات من فيلا توفيق عكاشة بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4838143

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