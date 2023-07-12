محمود حميدة يتعاقد على تصوير فيلم وثائقي عن واحة سيوة

تعاقد الفنان محمود حميدة على تصوير فيلما وثائقيا عن واحة سيوة، بعد سنوات من عشقه لهذه المنطقة السياحية الخلابة.

واعتاد محمود حميدة منذ أكثر من عشرين عاما من حياته على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة "حمام الرمال".

وقرر محمود حميدة تقديم وثائقي يبرز علاقته بهذه المنطقة الشهيرة، كما أن هذا المشروع الوثائقي يعد دعما سياحيا واقتصاديا لهذه المنطقة. المشروع حاليا في مرحلة التطوير والتحضير.

ومن المقرر أن يبدأ محمود حميدة تصوير فيلمه الوثائقي قريبا، بحسب بيان رسمي من الشركة المنتجة، كما سيقوم أيضا بتسجيل سلسلة من الفيديوهات عن صناعة السينما لعرضها علي منصات التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة.