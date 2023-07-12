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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون بالدوري

تشكيل الاتحاد السكندري
تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمباراة المقاولون العرب
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء المقاولون العرب ،والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

 جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : صبحي سليمان

خط الدفاع : محمد صالح ومصطفى ابراهيم وأحمد فهد وعبدالغني محمد .

خط الوسط :  ناصر ناصر  ومحمد محمود ومورو ساليفو ومحمد فارس وإسلام عبدالنعيم.

خط الهجوم: مابولولو .

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