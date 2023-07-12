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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: افتتاح مكتبة مصر العامة ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر

محافظ أسوان يجتمع
محافظ أسوان يجتمع بمدير صندوق مكتبات مصر العامة
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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، فضلًا عن مديرى الإدارات المختصة بالمحافظة، وذلك من أجل الإسراع لإفتتاح وتشغيل أحدث وأكبر صرح تنويرى ومنارة معرفية وعلمية وثقافية فى أسوان ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر خلال العام الحالى.

وقد كشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم الإعلان قريبًا عن إحتياجات المكتبة من الكوادر الإدارية والبشرية والعمالة المتخصصة فى العديد من المجالات والأنشطة التى سيقدمها هذا الصرح الثقافى الكبير، والذى يعتبر إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة، والتى تعتبر مركزًا للثقافات والحضارات المتعاقبة.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمكتبات مصر العامة لتأهيل العمالة التى سيتم انتدابها من الهيئات والمديريات الخدمية، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ، فضلًا عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة، وسط مشاركة من المتطوعين.

فيما أكد السفير محمد رضا الطايفى بأنه تواكبًا مع التجهيز لافتتاح مكتبة مصر العامة سيتم دعم محافظة أسوان بمكتبة متنقلة لتجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم خدماتها المختلفة، موضحًا بأنه فيما يتعلق بمكتبة مصر العامة بأسوان فسوف تشهد دعمها بأجهزة كمبيوتر وشاشات ذكية، وسيتم فتح باب الاشتراكات للأطفال والنشء والشباب، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة.

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