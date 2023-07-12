أفضل نظام غذائي لعلاج التهاب المعدة

التهاب المعدة مشكلة صحية يعاني منها الكثير من الناس وتحتاج لنظام غذائي صحي من أجل التعامل مع المشكلة لأن الأطعمة غير الصحية تسبب تعبًا وإزعاجًا كبيرًا، وللحد من المضاعفات والأعراض المزعجة، تبرز «البوابة نيوز» نظام غذائي لمرضى التهاب المعدة وفقا للأطباء.

-التأكد من حصولك على الأطعمة المليئة بالفيتامينات، حيث أن اتباع نظام غذائي صحي مع الأطعمة الغنية بالفيتامينات يسهل شفاء القرحة.

-التخلص من الحليب في نظامك الغذائي، حتى إذا بدا أنه يقلل من آلام قرحة المعدة لديك، ولكن احذر أنه يمكن أن يجعل الألم أسوأ في وقت لاحق.

-تناول الأطعمة التي قد تساعد في إدارة التهاب المعدة وتقليل أعراضه المزعجة، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح، والبروكلي، والجزر، والبقوليات، ودقيق الشوفان، اللحوم قليلة الدسم مثل السمك، والدجاج، وشرائح الديك الرومي.

-تناول الأطعمة ذات الحموضة المنخفضة، أو الأكثر قلوية مثل الخضروات.

-تناول الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك فالزبادي للمعده الملتهبة هو أحد أنواع البروبيوتك، وتظهر بعض الدراسات أن البروبيوتك قد يساعد في علاج البكتيريا التي تسبب العدوى في الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى الإصابة بالتهاب المعدة أو قرحة المعدة.

-تناول مشروبات تساعد على علاج التهاب المعدة منها شاي الأعشاب، شاي البابونج، المشروبات غير الغازية والمشروبات الخالية من الكافيين.

-من الممنوعات لمرضى التهاب المعدة الكحول، القهوة، عصير الفواكه، المشروبات الغازية، الشاي، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وبعض الفواكه، الأطعمة المقلية، الأطعمة الحارة، المخللات.