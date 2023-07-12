المبعوثون النوويون لسول وواشنطن وطوكيو يدينون بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ العابر للقارات

أدان كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى خلال محادثاتهم الهاتفية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية: إن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على الرد الصارم على استفزازات كوريا الشمالية على أساس الموقف الدفاعي القوي المشترك بين واشنطن وسيئول، والتعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وفي المشاورات الهاتفية، شجب كبير المفاوضين النوويين في سيئول "كيم غون"، ونظيراه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، إطلاق الصاروخ باعتباره «انتهاكا خطيرا» لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي «لا يمكن تبريره بأي حال».

كما اتفق المبعوثون على مواصلة التعاون الوثيق للوصول إلى رد دولي موحد ضد برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي غير المشروع.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر الشرقي، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، في أحدث عمل استفزازي لها بعد أن حذر الشمال من عمليات التجسس الجوي الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.