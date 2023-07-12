خلال 24 ساعة.. ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تم ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط (1925) مخالفة مرورية متنوعة، و41 قضية فى مجال الأمن العام.

كما تم تنفيذ (281) حكم قضائى متنوع، فى مجال تنفيذ الأحكام، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات" من ضبط 6 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

