الرئيس الفلسطيني: "القدس" ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم /الأربعاء/، على أن مدينة "القدس" المُحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وذلك لدى زيارته لمدينة "جنين" ومخيمها لتفقد آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأضاف أبو مازن -في كلمة أمام حشد كبير من المواطنين الفلسطينيين بالمخيم- إن مخيم "جنين" البطل هو أيقونة للنضال والصمود والتحدي، مشيرًا إلى أنه جاء إليه ليتابع إعادة بناء المخيم والمدينة، ليكونا كما كانا وأفضل، قائلًا: "لم ولن ننسى مخيمات نابلس (جبل النار) وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وأكد أبو مازن على بقاء الفلسطينيين صامدين في أرضهم وعدم رحيلهم عنها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفًا: "جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد، وسنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه".

وأضاف "الكل يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملا، ونبني دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني".