رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مشروع مركز التميز للمياه

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور عصام شعبان مدير مشروع مركز التميز للمياه، وذلك بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين جامعة بني سويف والمركز باعتبارها مكون رئيسي من مكونات الاستدامة لمشروع مركز التميز ، فضلاُ عن تعزيز الاستفادة بالحزم التدريبية التي تم إعدادها بواسطة المركز في مجال علوم المياه، ومن خلال طرق التدريس الحديثة والمبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة لرفع قدراتهم العلمية وكفاءتهم وخبراتهم العملية.