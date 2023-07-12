ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مشروع مركز التميز للمياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور عصام شعبان مدير مشروع مركز التميز للمياه، وذلك بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتميزة بين جامعة بني سويف والمركز باعتبارها مكون  رئيسي من مكونات الاستدامة لمشروع مركز التميز ، فضلاُ عن تعزيز الاستفادة بالحزم التدريبية التي تم إعدادها بواسطة المركز في مجال علوم المياه، ومن خلال طرق التدريس الحديثة والمبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة لرفع قدراتهم العلمية وكفاءتهم وخبراتهم العملية.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أعضاء هيئة التدريس الشراكة المتميزة