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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تصريحات مفاجئة من أمين حلف الناتو حول عضوية أوكرانيا

زعماء الناتو
زعماء الناتو
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أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أصبحت أقرب للانضمام إلى الحلف أكثر من أي وقت مضى.

وقال ستولتنبرج: "إن حلفاؤنا قدموا مليارات الدولارات لأوكرانيا العام الماضي".

وأضاف: "علينا ضمان انتهاء الحرب في أوكرانيا وألا تكرر نفسها مرة أخرى، وسنفتح دعوة لانضمام أوكرانيا للحلف حين يتأكد الأعضاء أن الشروط قد تحققت".

وتابع: "ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحل محل انضمامنا للأطلسي".

وكانت تقارير دولية أكدت، شعور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالغضب والفشل عقب عدم الانضمام إلى حلف الناتو في اجتماعه أمس الثلاثاء. 

الحرب في اوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمين حلف الناتو انتهاء الحرب في أوكرانيا