تصريحات مفاجئة من أمين حلف الناتو حول عضوية أوكرانيا

أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أصبحت أقرب للانضمام إلى الحلف أكثر من أي وقت مضى.

وقال ستولتنبرج: "إن حلفاؤنا قدموا مليارات الدولارات لأوكرانيا العام الماضي".

وأضاف: "علينا ضمان انتهاء الحرب في أوكرانيا وألا تكرر نفسها مرة أخرى، وسنفتح دعوة لانضمام أوكرانيا للحلف حين يتأكد الأعضاء أن الشروط قد تحققت".

وتابع: "ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحل محل انضمامنا للأطلسي".

وكانت تقارير دولية أكدت، شعور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالغضب والفشل عقب عدم الانضمام إلى حلف الناتو في اجتماعه أمس الثلاثاء.