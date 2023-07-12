المطران عطالله حنا: مخيم جنين يستحق كل الدعم والمؤازرة أمام الكيان الصهيوني

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن جنين ومخيمها تستحق كل الدعم والمؤازرة وقد سمعنا عن مبادرات اطلقت من عدد من الاقطار العربية الشقيقة لدعم ومساعدة اهلنا المنكوبين هناك وهذا امر طبيعي وصحي أن يهب العرب لنصرة أخوانهم في فلسطين الذين يعانون من ظلم الاحتلال وقمعه واستهدافه واضطهاده لهم .

وتابع، ما حدث في مخيم جنين حدث في غزة وحدث في أكثر من مدينة ومحافظة فلسطينية، حيث أن سياسة العقاب الجماعي والاقتحامات والاغتيالات والتدمير والتخريب .

وأختتم بالقول: “ولذلك فإننا نتمنى من امتنا العربية ان تبقى دوما الى جانب فلسطين لانكم عندما تقفون مع فلسطين تقفون مع انفسكم فهذه القضية هي قضيتنا جميعا كما انها قضية كافة الاحرار في عالمنا .”



