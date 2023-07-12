وكيل زراعة البحيرة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المساحات المبورة والمحاجر

عقد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في قاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس أحمد بدوي، المشرف العام على محافظة البحيرة من قبل الوزارة، والمهندس إسماعيل عبد الستار شريف، مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس عبد النبي حسن السبع، وكيل الإدارة، والمهندس صبري ميلاد، مسؤول التعديات بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، سرعة إزالة أي تعدي في المهد، وتطبيق القانون بمشاركة الجهات المعنية، وذلك تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مشيرًا إلى ضرورة الرد السريع على المكاتبات الواردة من المديرية، وسرعة الإنجاز، وضرورة متابعة الموافقات المبدئية مع الوحدة المحلية والجمعية الزراعية.

وأكد المهندس أحمد بدوي، اعتماد جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وتنفيذ محضر تبوير وأعمال وتشوين، وإزالة المخالفة بالكامل ورفع الأنقاض، وابلاغ التهرب الضريبي والأموال العامة، وعمل الإفادة التي تدل على عدم وجود سكن في نطاق المركز، والتشيع المستمر لمسؤول حماية الأراضي بالمركز.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة والاستماع إلى جميع رؤساء الأقسام للوقوف على أية معوقات وحلها فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية في محافظة البحيرة.